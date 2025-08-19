Ричмонд
Отключения мобильного интернета в Крыму минимизируют

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. В Крыму разрабатывают новый алгоритм ограничения мобильного интернета, при котором время его отключения будет минимизировано, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, это произойдет в течение ближайшей недели.

Ранее сообщалось, что в связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ и необходимостью усиления мер безопасности, в Крыму и Севастополе возможно увеличение продолжительности отключений мобильного интернета от нескольких часов до нескольких дней.

«Мы сейчас представили саму систему, то есть работы взаимодействия непосредственно с точки зрения и скорости принятия решений по включению интернета и так далее, мы рассчитываем, что в течение недели будет принято соответствующее решение в части ослабления данной меры», — сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что меры были приняты на федеральном уровне исключительно для обеспечения безопасности.

Исполнительный директор крымской Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственного совета республики Виктор Аносов заявил, что отключение мобильного интернета в Крыму и других регионах России является эффективным способом защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам сотовой связи.

