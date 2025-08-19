Антитела лам показали эффективность против большинства штаммов COVID-19

У человека каждое антитело состоит из четырех белковых цепей: двух легких и двух тяжелых. Антитела у лам устроены иначе, чем у человека. Они содержат только две тяжелые цепи, без легких. Эта особенность обеспечивает надежное связывание даже с труднодоступными участками вирусов.