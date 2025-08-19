Сотни самарцев отпраздновали Яблочный Спас в церкви

В Самаре и по всей стране православные граждане празднуют Яблочный Спас и Преображение Господне. Сотни самарцев принесли яблоки в церковь 19 августа.
Каждый год Яблочный спас отмечают 19 августа. Праздник совпадает с Преображением Господнем. В этот день собирают урожай, освещают плоды в церквях и делают заготовки на зиму. Многие самарцы решили осветить фрукты и овощи, а также посетить службы в храмах.
Часть горожан верит, что погода в день праздника предскажет температуры в последующие месяцы. При этом, если будет дуть сильный ветер, то зима будет суровая.