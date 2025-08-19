Сотни самарцев отпраздновали Яблочный Спас в церкви

Каждый год Яблочный спас отмечают 19 августа. Праздник совпадает с Преображением Господнем. В этот день собирают урожай, освещают плоды в церквях и делают заготовки на зиму. Многие самарцы решили осветить фрукты и овощи, а также посетить службы в храмах.