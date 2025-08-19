В Чайковском городском округе Прикамья отремонтировали водовод

«Проведенные работы позволят значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций, что немаловажно для обеспечения стабильного водоснабжения. Кроме того, это повысит надежность подачи воды жителям Чайковского, а также поселков Марковского, Прикамского, деревни Дубовой и села Ольховка. Более 81 тысячи местных жителей смогут пользоваться качественными услугами водоснабжения без перебоев, что станет важным вкладом в их комфорт и благополучие», — отмечают в министерстве ЖКХ Прикамья.