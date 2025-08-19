В Чайковском городском округе Прикамья отремонтировали водовод

Капитальный ремонт водовода в Чайковском городском округе Пермского края завершился в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации округа.
Помимо основных работ по обновлению водовода, специалисты провели обязательные гидравлические испытания. Также они сделали очистку и дезинфекцию сети общей протяженностью более 1 км.
«Проведенные работы позволят значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций, что немаловажно для обеспечения стабильного водоснабжения. Кроме того, это повысит надежность подачи воды жителям Чайковского, а также поселков Марковского, Прикамского, деревни Дубовой и села Ольховка. Более 81 тысячи местных жителей смогут пользоваться качественными услугами водоснабжения без перебоев, что станет важным вкладом в их комфорт и благополучие», — отмечают в министерстве ЖКХ Прикамья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.