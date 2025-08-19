В селе Старый Ропск Брянской области отремонтировали фельдшерский пункт

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) провели в селе Старый Ропск ️Брянской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре Брянска.
Во время работ специалисты обновили кровлю, фасад, крыльцо и водосточную систему. Внутри они привели в порядок стены и полы, а также установили новую входную дверь. Кроме того, в ФАП поступило медицинское оборудование, включая офтальмологический тонометр.
«Фельдшер Староропского ФАПа в случае необходимости может выдать направление к узким специалистам Климовской центральной районной больницы при наличии необходимых показаний. Например, с помощью нового офтальмологического тонометра она измеряет внутриглазное давление у пациентов и при повышенных показателях направляет их к врачу-офтальмологу», — добавили в медицинском информационно-аналитическом центре.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.