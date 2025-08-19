В Воронеже народным дружинникам будут выплачивать деньги за дежурства

На момент начала 2025 года в Воронеже действуют 74 народные дружины общей численностью 745 человек. Это намного больше, чем по результатам 2024 года, когда насчитывалось 11 дружин, состоящих из 110 добровольцев. Некоторые создаются на базе воронежских вузов. В прошлом году члены народных дружин участвовали в 120 дежурствах в составе нарядов полиции, выявили семь фактов, имеющих признаки преступлений, и обеспечивали общественный порядок при проведении 36 общегородских массовых мероприятий. Работа по увеличению количества добровольцев продолжается, так как практика показала: дружины оказывают колоссальную помощь сотрудникам правоохранительных органов.