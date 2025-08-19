В Калининграде запускают новый автобус, который свяжет Сельму с Московским через Невского

Новый маршрут обеспечит транспортную доступность для жителей районов Артиллерийской и Аксакова к недавно открытым школе и детскому саду на Благовещенской улице, а также к детской поликлинике на улице Снегова. Кроме того, жители Сельмы и Северной горы смогут без пересадок добираться до поликлиники на Согласия и военного госпиталя.