В Калининграде запускают новый автобус, который свяжет Сельму с Московским через Невского

С 28 августа в Калининграде начнёт работу новый автобусный маршрут — № 15, который свяжет улицу Аксакова со спорткомплексом «Янтарный». Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.
Интервал движения автобуса по будням составит от 12 до 14 минут, по субботам — от 14 до 16 минут, в воскресные и праздничные дни — 20 минут. Автобус проследует с Флотской мимо Аксакова, Зорге, Денисова, Михайловской, 3-го Белорусского фронта, Брестской, Молодой Гвардии, Орудийной, Аэропортной, Артиллерийской, Мариенко, Лучинского, Невского, Островского, Колхозной, Герцена, Гайдара и Согласия.
Новый маршрут обеспечит транспортную доступность для жителей районов Артиллерийской и Аксакова к недавно открытым школе и детскому саду на Благовещенской улице, а также к детской поликлинике на улице Снегова. Кроме того, жители Сельмы и Северной горы смогут без пересадок добираться до поликлиники на Согласия и военного госпиталя.
Автобус отчасти заменит снятую с линии маршрутку № 75. Новый транспорт даст возможность выехать из микрорайона жителям Северной горы. Перевозчиком выступает подконтрольное администрации города «Калининград-ГорТранс».