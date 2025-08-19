Оформление транспорта приостановлено в КПП «Каменный Лог» на границе с Литвой

В ГПК уточнили, что во вторник, 19 августа, в пункте пропуска «Каменный Лог» (с литовской стороны — «Мядининкай» в обоих направлениях был приостановлен пропуск автомобилей, а также физических лиц. В ведомстве пояснили, что временная приостановка оформления связана с настройкой программного оборудования. О времени, когда будут завершены работы, будет дополнительно сообщено.