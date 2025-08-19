Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оформление транспорта приостановлено в КПП «Каменный Лог» на границе с Литвой

ГПК сказал, что оформление транспорта приостановлено в КПП «Каменный Лог» на границе с Литвой.

Источник: Комсомольская правда

Оформление транспорта приостановлено в КПП «Каменный Лог» на границе с Литвой. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

«В пункте пропуска Каменный Лог временно приостановлено оформление», — сказано в сообщении.

В ГПК уточнили, что во вторник, 19 августа, в пункте пропуска «Каменный Лог» (с литовской стороны — «Мядининкай» в обоих направлениях был приостановлен пропуск автомобилей, а также физических лиц. В ведомстве пояснили, что временная приостановка оформления связана с настройкой программного оборудования. О времени, когда будут завершены работы, будет дополнительно сообщено.

Ранее ЕС заявил про новые правила въезда с 12 октября 2025 — это коснется и белорусов.

Тем временем еще один белорусский перевозчик отменил автобусы в Вильнюс.

Кроме того, МИД заявил, что Польша создала на границе с Беларусью крупнейший автокемпинг Европы: «100 автобусов и 4420 машин».