В Белгороде разработали ИИ для диагностики и лечения аутизма

Как пояснил автор идеи исполнительной подсистемы, аспирант кафедры математического и программного обеспечения информационных систем НИУ БелГУ Альамери Али Назар Маджид, основная проблема в раннем лечении аутизма у детей заключается в том, что лечащий врач получает результаты своих рекомендаций не сразу, а спустя время. «Может пройти несколько месяцев, пока станет понятно, что схему и методику лечения нужно скорректировать или полностью изменить подход. Это упущенное время критично — ребенок стремительно растет и развивается, каждый день приобретает и закрепляет новые навыки. Наша система позволяет не только контролировать ход лечения практически в режиме реального времени, но и добавлять полученные данные в общий банк, на основе которых составляются рекомендации для новых пациентов», — сказал аспирант.