Проезд ограничат на Волжской набережной в Нижнем Новгороде 20 и 21 августа

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения будут действовать на следующих участках:
— от дома № 13 на Волжской набережной до Совнаркомовской;
— на Совнаркомовской от Волжской набережной до Самаркандской;
— на Бетанкура от Волжской набережной до Самаркандской;
— от Мещерского бульвара до Самаркандской;
— на Самаркандской от улицы Бетанкура до Должанской;
— на Должанской от улицы Керченской до улицы Самаркандской.
Кроме того, для нижегородских автомобилистов будут закрыты парковки в районе ТЦ «METRO» на Бетанкура и рядом с домом № 10 на Ярмарочном проезде.
Ограничения вводят в связи с проведением мероприятия. Объехать перекрытые участки можно будет по прилегающим улицам.
Напомним, проезд по улице Маршала Воронова ограничат до 15 октября в Нижнем Новгороде.