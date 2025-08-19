Ричмонд
Проезд ограничат на Волжской набережной в Нижнем Новгороде 20 и 21 августа

Движение транспорта временно остановят на участке Волжской набережной в Нижнем Новгороде с 00:01 20 августа до 3:00 21 августа.

Источник: администрация Нижнего Новгорода

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать на следующих участках:

— от дома № 13 на Волжской набережной до Совнаркомовской;

— на Совнаркомовской от Волжской набережной до Самаркандской;

— на Бетанкура от Волжской набережной до Самаркандской;

— от Мещерского бульвара до Самаркандской;

— на Самаркандской от улицы Бетанкура до Должанской;

— на Должанской от улицы Керченской до улицы Самаркандской.

Кроме того, для нижегородских автомобилистов будут закрыты парковки в районе ТЦ «METRO» на Бетанкура и рядом с домом № 10 на Ярмарочном проезде.

Ограничения вводят в связи с проведением мероприятия. Объехать перекрытые участки можно будет по прилегающим улицам.

Напомним, проезд по улице Маршала Воронова ограничат до 15 октября в Нижнем Новгороде.