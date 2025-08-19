Настоящий мужчина из Гагаузии: «Что вы издеваетесь над женщиной, я готов сесть в тюрьму вместо башкана Евгении Гуцул»

Ветеран становления Гагаузии Михаил Цуркан заявил о готовности сесть в тюрьму вместо башкана, чтобы ее выпустили на свободу.
«Сколько мне Бог дал сил, я столько буду бороться. Я готов сесть вместо башкана, чтобы ее выпустили. А 29 сентября я сожгу желтый флаг на площади в Вулканештах. Я вам клянусь это сделать», — заявил представитель организации патриотов Гагаузии.
Сегодня, 19 августа 2025, в автономии отмечается важная дата — 35-летие провозглашения Гагаузской Республики.
