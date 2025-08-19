В Краснодаре временно ограничат движение по Тургеневскому мосту

Как сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы, это необходимо для монтажа балок нового пролётного строения в рамках реконструкции.
Также на улице Тургенева в направлении выезда из города одну из полос движения будут перекрывать на короткий промежуток времени — до 15 минут. Департамент транспорта и дорожного хозяйства рекомендует автомобилистам проявлять осторожность на дорогах и заблаговременно корректировать маршрут с учётом предстоящих изменений.
Капремонт Тургеневского моста начался в апреле. Реализация проекта реконструкции стала возможной благодаря масштабной краевой программе по развитию дорожной инфраструктуры Краснодара, рассчитанной на десятилетие. Её приняли по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, а поддержку оказало Заксобрание края.
Как ранее сообщал «МК на Кубани», строительство ливневой канализации на улице Почтовой в Краснодаре планируется сдать в эксплуатацию в декабре. Временное ограничение движения введено для максимального ускорения темпов работ. Параллельно с монтажом ливневой канализации будет проведена комплексная модернизация инфраструктуры, включая переустройство электросетей и капитальное обновления дорожного полотна.