В Краснодаре временно ограничат движение по Тургеневскому мосту

В Краснодаре в период с 20:00 19 августа по 12:00 20 августа вводится ограничение движения по Тургеневскому мосту.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы, это необходимо для монтажа балок нового пролётного строения в рамках реконструкции.

Также на улице Тургенева в направлении выезда из города одну из полос движения будут перекрывать на короткий промежуток времени — до 15 минут. Департамент транспорта и дорожного хозяйства рекомендует автомобилистам проявлять осторожность на дорогах и заблаговременно корректировать маршрут с учётом предстоящих изменений.

Капремонт Тургеневского моста начался в апреле. Реализация проекта реконструкции стала возможной благодаря масштабной краевой программе по развитию дорожной инфраструктуры Краснодара, рассчитанной на десятилетие. Её приняли по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, а поддержку оказало Заксобрание края.

Как ранее сообщал «МК на Кубани», строительство ливневой канализации на улице Почтовой в Краснодаре планируется сдать в эксплуатацию в декабре. Временное ограничение движения введено для максимального ускорения темпов работ. Параллельно с монтажом ливневой канализации будет проведена комплексная модернизация инфраструктуры, включая переустройство электросетей и капитальное обновления дорожного полотна.