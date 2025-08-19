Администрация Иркутска опубликовала девятнадцатую серию проекта «ПроИркутск»

Девятнадцатым гидом проекта стала советник мэра Иркутска Инга Корочкина. В своей серии, которая вышла 19 августа, она рассказала об истории Московских ворот. Их заложили в 1811 году. Это были не просто кирпичные ворота, а врата — входная группа в город.