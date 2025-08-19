Администрация Иркутска опубликовала девятнадцатую серию проекта «ПроИркутск»

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.
Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.
Девятнадцатым гидом проекта стала советник мэра Иркутска Инга Корочкина. В своей серии, которая вышла 19 августа, она рассказала об истории Московских ворот. Их заложили в 1811 году. Это были не просто кирпичные ворота, а врата — входная группа в город.
— Ворота стояли как символы красоты, порядка и силы. В 1925 году их разобрали. Новую арку построили по предыдущему проекту, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Двадцатая серия проекта выйдет уже завтра и продолжит знакомить зрителей с историей Иркутска.