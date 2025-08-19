Создан катализатор, превращающий стоки в азотные удобрения

Как отмечают ученые, подавляющее большинство азотных удобрений сейчас производится из аммиака, для добычи которого уже много десятилетий используется реакция, открытая немецкими химиками Фрицем Габером и Карлом Бошем в начале XX века. Для ее осуществления необходимо нагреть смесь из азота и водорода до очень высоких температур, на что расходуется огромное количество энергии. По этой причине индустрия по производству удобрений пока остается одним из главных источников выбросов СО2 в атмосферу.