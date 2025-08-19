В Воронеже перекроют две улицы из-за Крестного хода 20 августа

Для обеспечения безопасности дорожного движения уже накануне запретят парковку по ходу следования поломников. В частности, с 20.00 сегодняшнего дня, 19 августа, до 12.00 среды, 20 августа, нельзя парковаться на улицах Фридриха Энгельса (от ул. Феоктистова до ул. Кольцовской) и Феоктистова (от ул. Фридриха Энгельса до ул. Кольцовской). А также с 21.00 сегодняшнего дня, 19 августа, до 13.00 завтрашнего, 20 августа, запрещена парковка в районе дома № 48/1к2 на улице Владимира Невского.