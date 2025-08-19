В Воронеже перекроют две улицы из-за Крестного хода 20 августа

Управление дорожного хозяйства предупредило воронежских автомобилистов о перекрытии 20 августа двух улиц в центре города из-за проведения Крестного хода.
Для обеспечения безопасности дорожного движения уже накануне запретят парковку по ходу следования поломников. В частности, с 20.00 сегодняшнего дня, 19 августа, до 12.00 среды, 20 августа, нельзя парковаться на улицах Фридриха Энгельса (от ул. Феоктистова до ул. Кольцовской) и Феоктистова (от ул. Фридриха Энгельса до ул. Кольцовской). А также с 21.00 сегодняшнего дня, 19 августа, до 13.00 завтрашнего, 20 августа, запрещена парковка в районе дома № 48/1к2 на улице Владимира Невского.
Движение перекроют с 9.00 до 12.00 среды, 20 августа, по улицам Фридриха Энгельса (от ул. Феоктистова до ул. Кольцовской) и Феоктистова (от ул. Фридриха Энгельса до ул. Кольцовской).
На период перекрытия автобусы №№ 76 и 76с будут высаживать пассажиров на остановке «ж/д вокзал “Воронеж-1” у дома на ул. Кольцовской, 4, а посадка будет на остановке “ж/д вокзал “Воронеж-1” у дома на ул. Кольцовской, 7.
— Во время проведения Крестного хода, с 9.00 до 12.00, на Кольцовской и Московском проспекте будет снижена скорость автотрафика — автомобили проследуют за колонной, — сообщили в управлении дорожного хозяйства.