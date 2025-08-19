Ричмонд
В Уфе на молочном фестивале представят более тонны кумыса

На «Молочную страну» в Уфу привезут не менее тонны кумыса.

Источник: Комсомольская правда

Гостей уфимского фестиваля «Молочная страна» ждет особый сюрприз — отдельная площадка «КумысФест», полностью посвященная знаменитому башкирскому напитку. Как отметили в минсельхозе Башкирии, на праздник планируют доставить не меньше тысячи килограммов кумыса, где можно будет не только попробовать, но и узнать о его традициях и полезных качествах.

Мероприятие, которое пройдет 30 августа в парке «Кашкадан», соберет и других производителей сельхозпродукции. За годы существования этот праздник превратился в яркое событие, объединяющее любителей молочных продуктов. В прошлом сезоне его посетили более 100 тысяч человек, а в этом организаторы подготовили еще более разнообразную программу.

