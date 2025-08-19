Синоптики назвали районы Беларуси, где пройдут сильные дожди 20 августа, в среду, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков днем 20 августа сильные дожди прогнозируются местами по Витебской области. В отдельных районах страны ожидаются грозы. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер окажется юго-западный, а днем с переходом на северный. При грозах ветер будет порывистый.
В ночное время температура воздуха окажется от +8 до +14 градусов. Местами по южной части страны будет от +5 до +7 градусов. Днем прогнозируется от +17 градусов по северной части и до +27 градусов по южной.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде с 18 по 24 августа: «Солнечное лето завершилось, впереди дожди, туманы и температура ниже нормы».
