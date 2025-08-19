«Трещины, множественные ржавчины и отслоения краски на установленных дверях». В Минске в жилом доме устранили недостатки ремонта после вмешательства прокуратуры

В жилом доме Минска недостатки ремонта устранены после вмешательства прокуратуры. Подробности привели в пресс-службе прокуратуры Минска.
Согласно информации, прокуратурой Советского района были обнаружены факты некачественного выполнения генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ, которые предусмотрены проектной документацией.
По результатам обследования фасада, кровли, а также технических помещений жилого дома были установлены дефекты. Речь идет про трещины на межплиточных швах, множественные пятна ржавчины и отслоения краски на установленных дверях в проемах бетонных стен мусороприемных камер. Также была выявлена ненадлежащая герметизация примыкания крыши козырьков подъездов, отмостки к наружным стенам.
В пресс-службе заметили: со стороны заказчика по договору капитального ремонта — организацией жилищно-коммунального хозяйства, не были приняты надлежащие меры, связанные с обеспечением полного устранения генеральным подрядчиком имеющихся дефектов выполненных строительно-монтажных работ в рамках гарантийных обязательств.
В результате проведенной проверки прокурор Советского района в адрес руководителя организации жилищно-коммунального хозяйства вынес предписание и потребовал устранить обнаруженные нарушения.
«Акт надзора исполнен, недостатки устранены», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Тем временем «Минскстрой» показал, как выглядит новая школа в ЖК «Минск Мир» с поездом в фойе.
Кстати, мощная вспышка на Солнце произошла 19 августа 2025 года — что ждать белорусам.
А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа, когда говорят «Пришел Спас — всему час».