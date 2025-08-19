«Трещины, множественные ржавчины и отслоения краски на установленных дверях». В Минске в жилом доме устранили недостатки ремонта после вмешательства прокуратуры

По результатам обследования фасада, кровли, а также технических помещений жилого дома были установлены дефекты. Речь идет про трещины на межплиточных швах, множественные пятна ржавчины и отслоения краски на установленных дверях в проемах бетонных стен мусороприемных камер. Также была выявлена ненадлежащая герметизация примыкания крыши козырьков подъездов, отмостки к наружным стенам.