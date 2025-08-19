Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи возмущены грязными рытвинами вместо обещанной властями красивой аллеи

В Советском округе люди вынуждены пробираться на работу и с работы по ямам и рытвинам, заполненным грязной жижей.

Источник: Комсомольская правда

Пост с красноречивыми фотографиями аллеи, которую власти обещали окультурить к первому августа, появился сегодня, 19 августа, в телеграм-канале «Аварийный Омск».

«Вот так нам благоустроили нашу аллею от улицы Химиков до улицы Энергетиков, которую должны были сдать к первому августа», — говорится в сообщении, сопровожденным красноречивыми фотографиями.

В комментариях жители выразили серьезную тревогу по поводу брошенной строителями аллеи. «Через 12 дней наши дети пойдут в школу — это же как они будут выглядеть на уроках после этой дороги?» — задается вопросом одна из омских мам. Также омичи недоумевают, почему с места исчезла вся техника, и очень боятся, что в Советском округе, главой которого является некто по фамилии Финашин, теперь появится еще одна «грязевая ванна».

В комментариях отметилась и администрация города Омска: дежурно извинившись за доставленное неудобство, ведомство назвало причиной развороченной и брошенной аллеи неблагоприятные погодные условия.