Омичи возмущены грязными рытвинами вместо обещанной властями красивой аллеи

Пост с красноречивыми фотографиями аллеи, которую власти обещали окультурить к первому августа, появился сегодня, 19 августа, в телеграм-канале «Аварийный Омск».
«Вот так нам благоустроили нашу аллею от улицы Химиков до улицы Энергетиков, которую должны были сдать к первому августа», — говорится в сообщении, сопровожденным красноречивыми фотографиями.
В комментариях жители выразили серьезную тревогу по поводу брошенной строителями аллеи. «Через 12 дней наши дети пойдут в школу — это же как они будут выглядеть на уроках после этой дороги?» — задается вопросом одна из омских мам. Также омичи недоумевают, почему с места исчезла вся техника, и очень боятся, что в Советском округе, главой которого является некто по фамилии Финашин, теперь появится еще одна «грязевая ванна».
В комментариях отметилась и администрация города Омска: дежурно извинившись за доставленное неудобство, ведомство назвало причиной развороченной и брошенной аллеи неблагоприятные погодные условия.