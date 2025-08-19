В Михайловке проезд в маршрутках подорожает до 50 рублей

Поэтому с завтрашнего дня михайловцам придется платить за проезд по полной. Поездка в частных автобусах, работающих в городской черте, теперь будет обходиться на 10 рублей больше — 50 рублей. По такой же цене, кстати, сейчас ездят и жители Волжского.