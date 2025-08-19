Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Михайловке проезд в маршрутках подорожает до 50 рублей

В Михайловке Волгоградской области с 20 августа вырастут цены на проезд в маршрутках. Ранее в администрации муниципального округа сообщали, что с уведомлением об изменении тарифов на проезд в маршрутках обратились перевозчики.

Источник: Новое время Михайловка t.me

Напомним, в Михайловке нет муниципального транспорта. Все перевозчики являются коммерческими, а жители округа не могут реализовать право на льготный проезд, которое есть у других жителей региона.

Поэтому с завтрашнего дня михайловцам придется платить за проезд по полной. Поездка в частных автобусах, работающих в городской черте, теперь будет обходиться на 10 рублей больше — 50 рублей. По такой же цене, кстати, сейчас ездят и жители Волжского.

В пригородном транспорте проезд будет еще дороже — от 70 рублей и выше. Тарифы зависят от расстояния. Дороже всего обойдутся поездки из Михайловки до хутора Орлы — 220 рублей.