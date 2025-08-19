Ричмонд
В Астане проведут забег на 5 и 10 км: участников ждут медали и розыгрыш велосипедов

24 августа в столичном «Триатлон парке» состоится массовый забег «ALMATY RUN», посвященный 30-летию Конституции Казахстана и национальной экологической кампании «Таза Қазақстан», передает BAQ.KZ.

Источник: pexels.com

К участию приглашаются все желающие. Регистрация будет открыта с 07:00 до 09:00, после чего в 09:00 стартует забег. Для участников подготовлены дистанции на 5 и 10 километров.

Организаторы подчеркивают, что главная цель мероприятия — популяризация массового спорта, формирование экологической культуры и привлечение внимания к государственным датам и ценностям.

Отмечается, что перекрытие автомобильного движения во время забега не предусмотрено.

Каждому участнику после финиша вручат памятную медаль, а также предоставят возможность поучаствовать в розыгрыше велосипедов.