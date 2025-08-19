В Ростовской области прокуратура добилась перерасчета выплат для педагогов

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры 83 педагогическим работникам сделали перерасчет выплат на общую сумму около 360 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Нарушения выявили в Веселовском районе после проверки выплат надбавок компенсационного и стимулирующего характера. Оказалось, в девяти школах района специалисты недополучали положенные деньги, включая перечисления за классное руководство.
В связи с указанной проблемой сотрудники прокуратуры внесли представления в районный отдел образования и руководству школ. Также подняли вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности за нарушение трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). После этих мер был сделан перерасчет.
