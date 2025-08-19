В Ростовской области прокуратура добилась перерасчета выплат для педагогов

В связи с указанной проблемой сотрудники прокуратуры внесли представления в районный отдел образования и руководству школ. Также подняли вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности за нарушение трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). После этих мер был сделан перерасчет.