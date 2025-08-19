Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области прокуратура добилась перерасчета выплат для педагогов

Прокуратура обнаружила, что учителям недоплачивали в одном из районов Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры 83 педагогическим работникам сделали перерасчет выплат на общую сумму около 360 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Нарушения выявили в Веселовском районе после проверки выплат надбавок компенсационного и стимулирующего характера. Оказалось, в девяти школах района специалисты недополучали положенные деньги, включая перечисления за классное руководство.

В связи с указанной проблемой сотрудники прокуратуры внесли представления в районный отдел образования и руководству школ. Также подняли вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности за нарушение трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). После этих мер был сделан перерасчет.

Подпишись на нас в Telegram.