Собянин открыл новую прогулочную зону у Беловежского пруда на западе Москвы

Как следует из материалов мэрии, работы по созданию комфортной прогулочной зоны вблизи Беловежского пруда были начаты в апреле текущего года. Общая площадь благоустройства составила 16,1 гектара. Для повышения комфорта и безопасности прогулок были приведены в порядок пешеходные дорожки и лестницы, установлено порядка 220 современных фонарей и свыше 300 малых архитектурных форм, в том числе парковые качели, шезлонги и лавочки. Юные горожане смогут играть на новых детских площадках, оформленных в экостиле. Несколько многосекционных комплексов включают горки, переходы, карусели, качели и батуты. Для любителей активного отдыха оборудованы гимнастический комплекс, уличные тренажеры и столы для пинг-понга. Кроме того, обустроена новая беговая дорожка. Также была обновлена сцена для проведения районных мероприятий.