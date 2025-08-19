Ушла из жизни экс-замминистра здравоохранения РТ Любовь Никольская

Значительная часть ее трудовой биографии связана с Детской республиканской клинической больницей. В период работы в клинике Никольская курировала один из сельских районов республики, где отработала систему оказания стационарной помощи. При ее участии был налажен процесс интенсивной терапии на всех этапах лечения детей.