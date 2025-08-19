Ричмонд
Ушла из жизни экс-замминистра здравоохранения РТ Любовь Никольская

Накануне ушла из жизни Любовь Никольская — заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан в 1995—2003 годах, заслуженный врач и почетный ветеран здравоохранения РТ. Информация появилась на сайте Министерства здравоохранения РТ.

Источник: Пресс-служба Минздрава РТ

Значительная часть ее трудовой биографии связана с Детской республиканской клинической больницей. В период работы в клинике Никольская курировала один из сельских районов республики, где отработала систему оказания стационарной помощи. При ее участии был налажен процесс интенсивной терапии на всех этапах лечения детей.

В 1995 году Любовь Никольскую назначили на пост заместителя министра здравоохранения РТ. Она внесла весомый вклад в развитие неонатологии в районах республики, оснащение современным оборудованием и обеспечение транспортировки новорожденных в случае необходимости из районов в центр.

«Коллеги характеризовали Любовь Александровну как врача от бога, теплого, исключительного человека. В коллективе Министерства здравоохранения РТ ее вспоминают с глубоким уважением и теплотой. Эта память сохранится на долгие годы», — говорится на сайте министерства.