Московские студенты победили на соревнованиях по управлению дронами

Студенты колледжей Москвы стали победителями национальных соревнований по управлению дронами, которые состоялись в рамках форумов «Беспилотные системы: технологии будущего» и «Территория будущего. Москва 2030». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Четыре награды получили студенты Московского колледжа бизнес-технологий. Максим Закиров занял второе место в компетенции «Защита беспилотников с помощью криптографических средств», серебро в номинации «Поиск оптимальных решений с применением роевых алгоритмов» выиграла команда Александра Лученкова, Евгения Коновалова и Анны Ковалевой. Команда Егора Назарова, Дианы Вороновой, Юрия Родионова и Владислава Молчанова заняла третье место в компетенции «Автономный полет аэростата в помещении».
Бронзовым призером в номинации «Тестирования Drone-Q» стал Евгений Коновалов. Помимо этого, одну награду завоевала студентка Московского колледжа архитектуры и градостроительства. Варвара Кузнецова заняла второе место в дисциплине «Мониторинг стратегических объектов с использованием БВС с возможностью вертикального взлета и посадки».
«Соревнования и интенсивы такого уровня становятся площадкой, где встречаются разработчики, производители, заказчики и молодые специалисты, чтобы совместно искать и тестировать технологические решения. Участие студентов столичных колледжей демонстрирует их готовность развиваться, осваивать современные технологии и получать практический опыт на реальных индустриальных площадках», — отметил руководитель образовательного направления компании «Геоскан Москва» Никита Попов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.