В Ульяновской области нашли окаменелое дерево возрастом 120 млн лет

По информации музея, работа на разрезах нижнего мела проводилась во время научно-исследовательской программы, согласованной с администрацией национального парка. «Находка была сделана в ходе обследования участка береговой полосы Волги, ранее входившего в палеонтологический заказник. Фрагменты ствола весили более 50 кг каждый, поэтому для их эвакуации потребовался водный транспорт», — уточняется в сообщении.