В городе Чердынь Пермского края построили спортплощадку

Площадку для подготовки к сдаче нормативов ГТО построили в городе Чердынь Пермского края по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
«Объект получился универсальным и подходит для людей разного возраста. Каждый тренажер оснащен QR-кодом, при переходе по которому можно получить инструкцию о том, как на нем заниматься», — рассказали в администрации Чердынского муниципального округа.
Также на площадке есть установки для тренировок маломобильных жителей. Всего в этом году в регионе построят пять таких объектов. Кроме Чердыни, их возводят в селе Орда, городах Соликамске, Березники и Усолье.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.