Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Чердынь Пермского края построили спортплощадку

На всех тренажерах есть QR-код, который содержит инструкцию о том, как на нем заниматься.

Источник: Национальные проекты России

Площадку для подготовки к сдаче нормативов ГТО построили в городе Чердынь Пермского края по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

«Объект получился универсальным и подходит для людей разного возраста. Каждый тренажер оснащен QR-кодом, при переходе по которому можно получить инструкцию о том, как на нем заниматься», — рассказали в администрации Чердынского муниципального округа.

Также на площадке есть установки для тренировок маломобильных жителей. Всего в этом году в регионе построят пять таких объектов. Кроме Чердыни, их возводят в селе Орда, городах Соликамске, Березники и Усолье.

Государственная программа «Спорт России».

направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.