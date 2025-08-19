Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники автопробега БРИКС посетили башкирский город Дюртюли

Участниками акции стали более 60 студентов.

Источник: Национальные проекты России

Город Дюртюли Республики Башкортостан стал одной из остановок на маршруте участников автопробега БРИКС. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Дюртюлинского района.

Более 60 студентов стали участниками автопробега. Дюртюли удостоился чести стать второй остановкой после Екатеринбурга. Далее их путь лежит в Казань, Нижний Новгород, Суздаль и Москву. Для них была организована богатая выставка, направленная на популяризацию креативных индустрий и поддержку креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Были представлены этнические украшения, картины, натуральные сладости, башкирский мед и множество разнообразных изделий ручной работы.

«Визит участников автопробега БРИКС — это прекрасная возможность заявить о Дюртюлинском районе как о привлекательном туристическом направлении. Подобные мероприятия способствуют повышению узнаваемости нашей территории, привлечению новых гостей и развитию местной экономики. Уверены, что знакомство с нашей культурой и гостеприимством оставило у студентов самые теплые воспоминания и станет стимулом для будущих путешествий в наш край», — отметила заместитель главы администрации Дюртюлинского района по вопросам развития предпринимательства и инвестиционной деятельности Гульнара Кашаева.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.