В Екатеринбурге пройдет интенсив для будущих лидеров креативных индустрий

«Трек “СТАРТАП Урал” — это возможность для начинающих предпринимателей и креативных специалистов не только получить знания, но и сразу применить их на практике. Участники могут найти партнеров, инвесторов или даже будущих работодателей. В прошлом году подобные мероприятия помогли 57 участникам пройти стажировки и трудоустроиться, и мы уверены, что на Международном фестивале креативных индустрий результаты будут еще лучше», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.