В Екатеринбурге пройдет интенсив для будущих лидеров креативных индустрий

Интенсив для тех, кто хочет запустить или масштабировать бизнес в креативных индустриях, будет проводиться 21 и 22 августа в Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля креативных индустрий. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Участников ждут встречи с топовыми экспертами, хакатон с реальными кейсами от Forum Group, разбор собственных проектов и шанс получить инвестиции. Среди форматов — диалог с наставниками, кейс-сессия, выступления экспертов, двухдневный хакатон, встреча со студентами, которые добились многого, а также фуд-спорт-корт с кофе, музыкой, настольным теннисом, нетворкинг-локация для разговора с экспертами тет-а-тет и многим другим.
Хедлайнерами выступят руководитель коммуникационного агентства MSPR Мария Шахова, сооснователь и директор креативного агентства Multiways Сергей Дунаев и основатель агентства Hope group Шухрат Бойкий. Эксперты поделятся своими знаниями, расскажут о вызовах креативного бизнеса, привлечении инвестиций и грантов и дадут практические советы по развитию стартапов. Подать заявку на участие можно по ссылке.
«Трек “СТАРТАП Урал” — это возможность для начинающих предпринимателей и креативных специалистов не только получить знания, но и сразу применить их на практике. Участники могут найти партнеров, инвесторов или даже будущих работодателей. В прошлом году подобные мероприятия помогли 57 участникам пройти стажировки и трудоустроиться, и мы уверены, что на Международном фестивале креативных индустрий результаты будут еще лучше», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.