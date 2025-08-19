Тевриз озарился: омская прокуратура через суд добилась уличного освещения

Главе местной администрации внесли представление, но нарушения так и не устранили. Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы обязать власти установить фонари. Требования надзорного органа были полностью поддержаны, а его решение исполнено. Теперь на Почтовой обеспечены комфортные условия и повышен уровень безопасности сельчан.