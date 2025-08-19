Тевриз озарился: омская прокуратура через суд добилась уличного освещения

После жалобы жителей поселка Тевриз на отсутствие фонарей райпрокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство подтвердило, что на опорах ЛЭП на улице Почтовой не было светильников. Об этом ведомство сообщило 19 августа.
Главе местной администрации внесли представление, но нарушения так и не устранили. Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы обязать власти установить фонари. Требования надзорного органа были полностью поддержаны, а его решение исполнено. Теперь на Почтовой обеспечены комфортные условия и повышен уровень безопасности сельчан.
