Агентство по миграции за последний месяц вернуло в Узбекистан 600 человек

С 30 июля по 30 августа проходила акция «Возвращение на родину». За это время за счет средств Миграционного фонда домой вернули граждан из разных стран.
Больше всего граждан вернули из России — 460 человек. Из Турции приехали 71, из США — 56, из Казахстана — 17, из Южной Кореи — 4, из Индии, Японии и Польши — по 3, из Египта — 2, из Кыргызстана и Саудовской Аравии — по 1.
Среди них — 326 женщин, 295 мужчин и 189 детей. Всего в Агентство по миграции поступило более 2 тыс. обращений. Из них 639 касались просьб о возвращении на родину.
По условиям акции, в первую очередь домой возвращают женщин и детей из центров депортации. Также помогают гражданам, которые за границей оказались без средств.
После возвращения их ждет поддержка государства — субсидии, льготные кредиты, помощь в открытии бизнеса и трудоустройстве. Местные власти и профильные комитеты помогут им адаптироваться в социальной и экономической жизни.