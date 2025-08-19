Мингорисполком посчитал, когда население Минска превысит два миллиона человек

Напомним, Белстат сообщал, что в 2021 году население Минска составляло 2 миллиона 009 тысяч 776 человек. По данным на 1 января 2022 года, в столице проживало 1 миллион 996 тысяч 553 человека (подробнее мы писали здесь). По информации на 1 января 2024 года в Минске проживали 1 992 862 человека (подробнее — здесь). Таким образом, к 2030 году население Минска точно может перешагнуть двухмиллионный рубеж.