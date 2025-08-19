Мингорисполком посчитал, когда население Минска превысит два миллиона человек. Подробности сообщил глава комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, передает агентство «Минск-Новости».
Представитель ведомства заметил, что, согласно прогнозу социально-экономического развития, территория Минска вырастет на 2,8 тысячи гектаров и составит примерно 38,1 тысячи гектаров. Виктор Гутько подчеркнул, что вырастет к 2030 году на 25 — 30 000 человек и население белорусской столицы.
Напомним, Белстат сообщал, что в 2021 году население Минска составляло 2 миллиона 009 тысяч 776 человек. По данным на 1 января 2022 года, в столице проживало 1 миллион 996 тысяч 553 человека (подробнее мы писали здесь). По информации на 1 января 2024 года в Минске проживали 1 992 862 человека (подробнее — здесь). Таким образом, к 2030 году население Минска точно может перешагнуть двухмиллионный рубеж.
