В селе Масали Тюменской области открыли пункт сбора опасных отходов

Там можно сдать батарейки, аккумуляторы, а также люминесцентные и энергосберегающие лампы.

Источник: Национальные проекты России

Пункт сбора опасных отходов открыли в селе Масали Тюменской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Упоровского муниципального района.

Контейнер типа «гринбокс» находится у здания администрации населенного пункта. Там можно сдать отработанные батарейки, аккумуляторы от мобильных телефонов, ноутбуков и других устройств, а также люминесцентные и энергосберегающие лампы.

Воспользоваться пунктом сбора можно в любое время, он доступен круглосуточно. Собранные отходы будут передавать лицензированной организации для последующей переработки и обезвреживания.

Нацпроект «Экологическое благополучие».

заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.