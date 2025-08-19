В селе Масали Тюменской области открыли пункт сбора опасных отходов

Пункт сбора опасных отходов открыли в селе Масали Тюменской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Упоровского муниципального района.
Контейнер типа «гринбокс» находится у здания администрации населенного пункта. Там можно сдать отработанные батарейки, аккумуляторы от мобильных телефонов, ноутбуков и других устройств, а также люминесцентные и энергосберегающие лампы.
Воспользоваться пунктом сбора можно в любое время, он доступен круглосуточно. Собранные отходы будут передавать лицензированной организации для последующей переработки и обезвреживания.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.