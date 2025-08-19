В Перми станет больше современных площадок для дрессировки собак

К концу года в Перми будет оборудовано 39 новых мест для дрессировки собак.
Городская администрация заключила контракты для реализации масштабного проекта по созданию и обновлению специализированных площадок для дрессировки собак.
Как рассказал глава Перми Эдуард Соснин, будет оборудовано и модернизировано 14 площадок. Их оснастят профессиональным оборудованием, подходящим для собак разных пород и уровней подготовки. Уже открыты площадки в Серебрянском парке, в парке «Зеленка» и на улице Подгорной.
В пяти участковых лесничествах: Черняевском, Нижне-Курьинском, Верхне-Курьинском, Левшинском, Ново-Лядовском появятся восемь специально оборудованных зон для дрессировки собак. Также будет обновлена построенная в 2017 году площадка для животных за ДКЖ.
Администрации районов Перми тоже внесут свой вклад: запланировано создание трех дополнительных площадок. В Мотовилихинском районе площадки появятся вблизи ул. Сапфирной, 14 и ул. Юрша, 1 В. В Дзержинском районе площадку для выгула собак сделают в районе ул. Мильчакова, 35.
Всего к концу этого года в Перми появится 39 площадок. Посмотреть их расположение можно на сайте «Природа города» в разделе «Карты».