В Перми станет больше современных площадок для дрессировки собак

Как рассказал глава Перми Эдуард Соснин, будет оборудовано и модернизировано 14 площадок. Их оснастят профессиональным оборудованием, подходящим для собак разных пород и уровней подготовки. Уже открыты площадки в Серебрянском парке, в парке «Зеленка» и на улице Подгорной.