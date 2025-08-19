На фасаде школы № 38 в Сыктывкаре появился мурал

Реконструкция здания школы № 38 в Сыктывкаре близится к завершению по нацпроекту «Молодежь и дети». На фасаде художники создали мурал, посвященный известному лыжнику и выпускнику учреждения Василию Рочеву, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Коми.
«Портрет выдающегося лыжника Василия Рочева, выпускника школы № 38 1995 года появился на фасаде по инициативе самой школы. Василий Рочев дал свое согласие на размещение портрета. Для наших детей это станет ежедневным вдохновением, напоминая, что упорство и труд помогают преодолеть любые препятствия и приносят славу нашей прекрасной Республике Коми», — отметила министр образования и науки региона Наталья Якимова.
Василий Рочев является многократным чемпионом России, заслуженным мастером спорта России, чемпионом мира 2005 года, бронзовым призером Олимпиады в Турине 2006 года и участником Олимпиады в Солт-Лейк-Сити 2002 года. Автором мурала стал известный художник Максим Умпелев.
В самой школе специалисты заменили оконные блоки, демонтировали старые конструкции, возвели межкомнатные двери, а также установили светильники. Помимо этого, в здании проложили систему водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.