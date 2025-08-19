Новые автомобили поступили в Туймазинскую больницу Башкирии

Семь автомобилей марки LADА GRANTA поступили в центральную больницу Туймазинского района Башкирии по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в минздраве республики.
В машинах можно перевозить четырех пассажиров, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них переднее пассажирское сиденье оснащено поворотно-выдвижным механизмом и ручкой-поручнем.
«Реализация национального проекта дает возможность приобретать современные медоборудования, транспортные средства, что значительно повышает эффективность нашей работы. Благодаря этим автомобилям мы можем быстрее реагировать на вызовы, обеспечивать безопасную перевозку пациентов и расширять наши возможности по оказанию медицинской помощи», — отметил главный врач Туймазинской ЦРБ Ильдар Гареев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.