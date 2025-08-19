В городе Мирном Архангельской области завершается ремонт школы № 3

«Важно, чтобы к началу нового учебного года здесь были созданы современные, безопасные и комфортные условия. Благодарю руководство школы за неравнодушное отношение к этому процессу. На следующий год также нужно запланировать ремонт фасадов школы и частично закупить новую мебель, а на 2027 год — благоустройство прилегающей территории с установкой площадки для сдачи норм ГТО, беговой дорожки и плаца для проведения начальной военной подготовки», — отметил глава региона Александр Цыбульский.