В городе Мирном Архангельской области завершается ремонт школы № 3

Школа № 3 города Мирного в Архангельской области откроется 1 сентября после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Специалисты уже привели в порядок кровлю, входные группы, заменили окна и двери, обновили инженерные сети и завершили внутреннюю отделку помещений. Им осталось устранить недочеты в спортзале и столовой, а также установить оборудование и мебель.
«Важно, чтобы к началу нового учебного года здесь были созданы современные, безопасные и комфортные условия. Благодарю руководство школы за неравнодушное отношение к этому процессу. На следующий год также нужно запланировать ремонт фасадов школы и частично закупить новую мебель, а на 2027 год — благоустройство прилегающей территории с установкой площадки для сдачи норм ГТО, беговой дорожки и плаца для проведения начальной военной подготовки», — отметил глава региона Александр Цыбульский.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.