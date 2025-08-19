Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День знаний в Ростове-на-Дону и области ограничат продажу алкоголя

Розничную торговлю алкоголем ограничат 1 сентября на Дону.

Источник: Комсомольская правда

1 сентября 2025 года, в День знаний, в Ростове-на-Дону и области запретят розничную продажу алкоголя. Об этом говорится на сайте администрации донской столицы.

Ограничения установят в рамках областного закона. Нарушителей будут наказывать штрафами, возможна конфискация товара.

При этом запрет не коснется торговли горячительными напитками в точках общественного питания и магазинах беспошлинной торговли.

Добавим, ранее объявили даты школьных каникул на 2025−2026 учебный год.

Подпишись на нас в Telegram.