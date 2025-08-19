В День знаний в Ростове-на-Дону и области ограничат продажу алкоголя

1 сентября 2025 года, в День знаний, в Ростове-на-Дону и области запретят розничную продажу алкоголя. Об этом говорится на сайте администрации донской столицы.
Ограничения установят в рамках областного закона. Нарушителей будут наказывать штрафами, возможна конфискация товара.
При этом запрет не коснется торговли горячительными напитками в точках общественного питания и магазинах беспошлинной торговли.
Добавим, ранее объявили даты школьных каникул на 2025−2026 учебный год.
