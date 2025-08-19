В селе Татарский Дюм-Дюм в Татарстане возвели фельдшерско-акушерский пункт

В ФАПе будут получать помощь не только жители села Татарский Дюм-Дюм, но и деревни Айталан — это более 200 человек. Всего же в регионе по нацпроекту в этом году построят 34 фельдшерско-акушерских пункта, а еще 15 — по республиканской программе.