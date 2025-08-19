В селе Татарский Дюм-Дюм в Татарстане возвели фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», открыли в селе Татарский Дюм-Дюм Республики Татарстан. Об этом сообщили в минздраве региона.
В медпункте обустроили кабинеты, где установили необходимую мебель и современное медицинское оборудование. Там жители смогут сдавать анализы, проходить вакцинацию и первый этап диспансеризации, а также консультироваться со специалистом.
В ФАПе будут получать помощь не только жители села Татарский Дюм-Дюм, но и деревни Айталан — это более 200 человек. Всего же в регионе по нацпроекту в этом году построят 34 фельдшерско-акушерских пункта, а еще 15 — по республиканской программе.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.