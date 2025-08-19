МНС сказало, кто из белорусов заплатит повышенный в 10 раз налог на авто в 2025 году. Подробности опубликованы на официальном сайте Министерства по налогам и сборам.
В ведомстве отметили, что перечень транспортных средств повышенной комфортности был утвержден постановлением белорусского правительства № 194 «О транспортных средствах повышенной комфортности» от 20 марта 2024 года (подробнее мы писали здесь).
«Условие оплаты — наличие в перечне и три года с момента выпуска. Автовладельцам, у которых транспортные средства будут отвечать критериям повышенной комфортности, придется платить транспортный налог, увеличенный в 10 раз. Но их абсолютно немного», — уточнили в МНС.
И добавили, что налог в десятикратном размере распространяется на следующие люксовые марки авто. Речь идет про Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini. Кроме того, под повышенный налог попадают некоторые модели автомобилей Audi, BMW, Lexus, Mercedes и другие. В ведомстве обратили внимание, что крайний срок оплаты данного налога — не позднее 17 ноября.
