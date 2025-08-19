В подмосковном городе Луховицы отремонтируют школу

Капитальный ремонт корпуса школы № 9 в Учебном переулке города Луховицы Московской области проведут при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В здании общей площадью около 2,7 тыс. кв. м 1994 года постройки обновят кровлю, фасад и проведут внутренние работы. Также там заменят систему отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию. Завершить капремонт планируют в 2027 году.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.