В Башкирии нашли скелет человека со стрелой в черепе

На территории музея-заповедника «Ирендык» в Баймакском районе археологи нашли скелет человека без пальцев и голеней (возможно, они были отрублены). Об этом сообщил директор НПЦ по охране объектов культурного наследия Данир Гайнуллин.
Скелет лежал на животе, лицом вниз. В его черепе обнаружили наконечник бронзовой стрелы, что, вероятно, привело к смерти погребенного.
«Обряд погребения, поза и отрубленные пальцы предполагают обряд обезвреживания покойника, что в древности применялось к шаманам, жрецам, колдунам и другим подобным представителям», — написал Данир Гайнуллин.
Помимо скелета, обнаружили также меч, останки костей животных и бронзовый наконечник стрелы.
По словам директора НПЦ, раскопки еще не завершены и ожидаются новые находки.