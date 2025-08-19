Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии нашли скелет человека со стрелой в черепе

Возможно, он лежал там с прошлой эры.

Источник: страница Данира Гайнуллина вк

На территории музея-заповедника «Ирендык» в Баймакском районе археологи нашли скелет человека без пальцев и голеней (возможно, они были отрублены). Об этом сообщил директор НПЦ по охране объектов культурного наследия Данир Гайнуллин.

Скелет лежал на животе, лицом вниз. В его черепе обнаружили наконечник бронзовой стрелы, что, вероятно, привело к смерти погребенного.

«Обряд погребения, поза и отрубленные пальцы предполагают обряд обезвреживания покойника, что в древности применялось к шаманам, жрецам, колдунам и другим подобным представителям», — написал Данир Гайнуллин.

Помимо скелета, обнаружили также меч, останки костей животных и бронзовый наконечник стрелы.

По словам директора НПЦ, раскопки еще не завершены и ожидаются новые находки.