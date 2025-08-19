Военнослужащий Владимир Моложавый из Байкальска погиб в зоне СВО. Бойцу было 38 лет. В 2005 году он проходил срочную службу в Уссурийске. После вернулся в Байкальск, где трудился на предприятиях. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр города Василий Темгеневский.