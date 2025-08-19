Военнослужащий Владимир Моложавый из Байкальска погиб в зоне СВО. Бойцу было 38 лет. В 2005 году он проходил срочную службу в Уссурийске. После вернулся в Байкальск, где трудился на предприятиях. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр города Василий Темгеневский.
— 21 сентября 2022 года Владимира призвали на военную службу. В марте этого года при выполнении боевого задания, мужчина получил тяжёлое ранение, но это его не остановило, — уточнил глава Байкальска.
У Владимира Моложавого осталась семья и маленькие дети. Администрация Байкальска выразила соболезнования родным.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что ефрейтор Семен Доржиев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.