Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащий Владимир Моложавый из Байкальска погиб в зоне СВО

Несмотря на тяжелое ранение, мужчина продолжал бой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащий Владимир Моложавый из Байкальска погиб в зоне СВО. Бойцу было 38 лет. В 2005 году он проходил срочную службу в Уссурийске. После вернулся в Байкальск, где трудился на предприятиях. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр города Василий Темгеневский.

— 21 сентября 2022 года Владимира призвали на военную службу. В марте этого года при выполнении боевого задания, мужчина получил тяжёлое ранение, но это его не остановило, — уточнил глава Байкальска.

У Владимира Моложавого осталась семья и маленькие дети. Администрация Байкальска выразила соболезнования родным.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что ефрейтор Семен Доржиев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.