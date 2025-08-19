В Нижнекамске отремонтировали кадровый центр

Капитальный ремонт провели в кадровом центре Нижнекамска Республики Татарстан по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в исполкоме Нижнекамского муниципального района.
Здание оснастили современной мебелью, там оборудовали новые кабинеты специалистов и сделали удобную зону ожидания для заявителей. Всего на проведение реконструкции центра направили около 32 миллионов рублей.
«Официальное открытие обновленного кадрового центра запланировано на середину августа 2025 года. Новые помещения обеспечат комфорт и оперативность оказания государственной помощи населению, повышая доступность услуг и улучшая взаимодействие с работодателями», — добавили в исполкоме.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.