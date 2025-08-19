Молдаване живущие в Германии: Вся диаспора против беспредела который творится на родине — все понимают что президентские выборы были фальсифицированы

Молдаване Дмитрий и Юлия Пефтич поведали о своей непростой жизни и работе в Германии.
«С учетом всех налогов, страховок, платы за аренду жилья — заработок остается такой же, как и в Молдове. Поэтому многие уезжают обратно, на Родину», — считает Юлия.
По их словам, в Германии почти нет молдавских товаров. Лишь в русских магазинах иногда можно найти молдавское вино, разлитое уже в Германии.
Очевидно, что вся диаспора против того беспредела, который сегодня творится в Молдове.
«Все против Майи Санду, но никто ничего сделать не может. Все понимают, что прошедшие президентские выборы были фальсифицированы», — рассказал Дмитрий.
