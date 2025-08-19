На Кубани к 2030 году планируют восстановить свыше 120 гектаров леса

Более 120 га леса планируют восстановить в Краснодарском крае к 2030 году по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
Для Краснодарского края, как для одного из крупнейших курортных и рекреационных регионов страны, особое значение имеет работа по сохранению лесов. Чистый воздух и зеленые массивы создают уникальные условия для отдыха и оздоровления, напрямую влияют на привлекательность региона для туристов и повышение уровня комфортной жизни. Благодаря нацпроекту к 2030 году планируем восстановить не менее 120 гектаров лесных насаждений. Для этого ежегодно будем проводить работу как минимум на 20 гектарах, включая территории возле городов и промышленных центров. В 2025 году из федерального бюджета выделили 1,3 миллиона рублей, чтобы восстановить 21,6 гектара. Работы запланировали на осень.
Также на Кубани строят питомники для выращивания лесных культур. Например, на базе Белореченского питомника возводят современные теплицы и запускают специализированную линию посева семян. Это позволит выращивать больше саженцев с развитыми корнями — такие деревья лучше приживаются в новых местах.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.