На Кубани к 2030 году планируют восстановить свыше 120 гектаров леса

Для Краснодарского края, как для одного из крупнейших курортных и рекреационных регионов страны, особое значение имеет работа по сохранению лесов. Чистый воздух и зеленые массивы создают уникальные условия для отдыха и оздоровления, напрямую влияют на привлекательность региона для туристов и повышение уровня комфортной жизни. Благодаря нацпроекту к 2030 году планируем восстановить не менее 120 гектаров лесных насаждений. Для этого ежегодно будем проводить работу как минимум на 20 гектарах, включая территории возле городов и промышленных центров. В 2025 году из федерального бюджета выделили 1,3 миллиона рублей, чтобы восстановить 21,6 гектара. Работы запланировали на осень.