Популярный соевый соус попал под запрет продаж в Беларуси

Под запретом оказался классический соевый соус от торговой марки Columb. Его производителем является компания «Гвинея» (Минск). В Госстандарте отметили, что в составе указанного соуса в момент проверки были обнаружены пищевые добавки. Речь идет про сорбиновую кислоту в комбинации с бензойной кислотой в количестве 1,21 г/кг при норме 1 г/кг. То есть превышение составило в 1,21 раза. Данный соус запрещено продавать в Беларуси с 20 августа.