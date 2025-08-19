Популярный соевый соус попал под запрет продаж в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Госстандарта.
Под запретом оказался классический соевый соус от торговой марки Columb. Его производителем является компания «Гвинея» (Минск). В Госстандарте отметили, что в составе указанного соуса в момент проверки были обнаружены пищевые добавки. Речь идет про сорбиновую кислоту в комбинации с бензойной кислотой в количестве 1,21 г/кг при норме 1 г/кг. То есть превышение составило в 1,21 раза. Данный соус запрещено продавать в Беларуси с 20 августа.
В Беларуси запретили продавать популярный соевый соус. Фото: danger.gskp.by.
Ранее Госстандарт запретил продавать в Беларуси китайские телефоны известной марки: концентрация свинца в телефоне превысила норму в 180 раз.
