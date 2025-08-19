Cтуденткам Прикамья увеличат пособие по беременности и родам до 80,3 тыс. рублей

В Пермском крае студенток очной формы обучения с 1 сентября ждет рост величины пособия по беременности и родам. С нового учебного года пособие увеличат до 100% регионального прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения. Сейчас пособие зависит от размера стипендии, его выплачивают учебные заведения.