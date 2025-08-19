Cтуденткам Прикамья увеличат пособие по беременности и родам до 80,3 тыс. рублей

В Пермском крае студенток очной формы обучения с 1 сентября ждет рост величины пособия по беременности и родам. С нового учебного года пособие увеличат до 100% регионального прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения. Сейчас пособие зависит от размера стипендии, его выплачивают учебные заведения.
Благодаря изменениям средний размер пособия за 140 дней отпуска по беременности и родам составит около 80,3 тыс. руб. Его будут выплачивать независимо от факта получения стипендии. В этом году прожиточного минимума в Пермском крае составляет 17 тыс. 782 ₽
Право на выплату получат студентки, обучающиеся в вузах, колледжах, техникумах, училищах, организациях дополнительного профессионального образования и научных учреждениях.
Назначением выплаты пособия займется отделение Социального фонда России по Пермскому краю. Для оформления потребуется подать заявление и предоставить справку из женской консультации, а также справку об обучении по очной форме.
Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг, через МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Пермскому краю. Телефон контакт-центра краевого отделения СФР: 8−800−100−00−01 (звонок бесплатный).