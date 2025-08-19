Ричмонд
Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года

Аксенов: в Крыму начнут строить два новых водохранилища в начале 2026 года.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее он сообщал, что в Крыму построят Мартовское (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорское (8,5 миллиона кубометров) водохранилища. Объем финансирования — 22,4 миллиарда рублей.

«На проведение работ выделено 22,4 миллиарда рублей. Приступаем к работам в начале 2026 года. Строительство этих водохранилищ полностью позволит снять вопрос водоснабжения южного берега Крыма», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, водохранилища построят в районе Алушты и в Бахчисарайском районе.

