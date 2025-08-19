В детских садах Прикамья начнут проводить «Разговоры о важном»

Как сообщает «Ъ», занятия будут посвящены важности семьи и дружбы, развитию нравственных качеств, а также истории и культуре России. Воспитатели проведут их в интерактивной форме: через игры, творческие задания и чтение книг. «Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, подчеркнув необходимость «понятной и увлекательной» подачи.